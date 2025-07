Pugna Sheinbaum por aranceles justos

La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado este miércoles que una delegación de altos funcionarios de México viajará el viernes a Washington para trabajar en el "acuerdo general" que la mandataria propuso a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la reunión de líderes del G-7 el mes pasado y que versa sobre migración, seguridad en la frontera y comercio. La comitiva estará conformada por funcionarios de las Secretarías de Hacienda, Economía y Relaciones Exteriores, ha precisado. El encuentro ocurrirá bajo la sombra de la nueva tanda de aranceles anunciada por Trump a las exportaciones de cobre y productos farmacéuticos. Sheinbaum ha indicado que su Gobierno hará todo lo posible por negociar las mejores condiciones para México frente a las nuevas amenazas arancelarias. "Vamos a hacer todo el esfuerzo que esté de nuestro lado. Sabe el pueblo de México que estamos en eso", ha afirmado en conferencia de prensa.

Tras la cumbre del G-7, en la que Sheinbaum no pudo sostener su primera reunión cara a cara con Trump (el mandatario se marchó precipitadamente por la escalada en el conflicto entre Israel e Irán), ambos presidentes sostuvieron una llamada telefónica. Allí, Sheinbaum le propuso a Trump que ambos países suscriban un acuerdo general sobre los tres temas que han dominado la agenda bilateral y en los que México ha invertido enormes esfuerzos. El plan de Sheinbaum incluía pedir al republicano alivios migratorios para los mexicanos que trabajan y tienen familias en Estados Unidos, en el marco de las agresivas redadas para detener y deportar migrantes. La Presidenta dijo entonces que su homólogo estuvo de acuerdo con su proposición, y añadió que habían acordado una reunión bilateral en el futuro para comenzar la confección del acuerdo. El día de la reunión será, presumiblemente, el viernes.

La delegación de Sheinbaum aprovechará su visita a Washington para abordar la situación de México frente a los gravámenes que Trump busca imponer a las exportaciones de cobre (del 50%) y los productos farmacéuticos (de hasta 200%). "Nosotros siempre vamos a buscar las mejores condiciones para México. Las decisiones muchas veces son del Gobierno de Estados Unidos, y nosotros buscamos poder generar, por ejemplo, en el caso del cobre, otros esquemas de exportación, porque el cobre se requiere en muchos lugares del mundo. Entonces, ahí hay algunas opciones", ha indicado Sheinbaum, quien precisó que China es el principal importador de cobre de México, seguido de Estados Unidos, que le compra, principalmente, chatarra para luego refinarla en la industria de ese país.

"Ese es el gran tema. Cuando se ponen estas tarifas para la protección de la economía de Estados Unidos, pues en realidad una buena parte de exportación es porque lo necesita la industria y las empresas de Estados Unidos para su propia economía", ha observado la Presidenta.

Sheinbaum ha recordado la inversión de cuatro empresas farmacéuticas de 10.500 millones de pesos en México, con la que se busca fortalecer la producción interna en ese sector y consolidar la soberanía y solidez del país ante vulnerabilidades externas. "Tenemos un plan integral para el desarrollo de la industria farmacéutica en México que cubra la demanda local y, al mismo tiempo, que se pueda exportar, sí a Estados Unidos, pero buscar también otros mercados, que es parte del Plan México", ha indicado. La presidenta ha reiterado su rechazo a la política arancelaria de Trump, que busca cerrar la economía de Estados Unidos. "Esta situación no es exclusiva de México, es del mundo entero", ha señalado. "Nuestra responsabilidad es buscar la mejor negociación posible con Estados Unidos y, al mismo tiempo, buscar otras opciones para la producción nacional y la exportación a otros lugares, y en eso hemos estado trabajando todo el tiempo", ha agregado.

CONDENA PRESIDENTA ´MISOGINIA´ DE SALINAS

Agencia Reforma

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó ayer las expresiones de misoginia y machismo del empresario Ricardo Salinas Pliego, al referirse a las periodistas Sabina Berman, Denise Dresser y Vanessa Romero.

"Toda mi solidaridad a Sabina, a Vanessa, incluso a Denise Dresser, que miren que no coincidimos en casi nada, pero no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige con una misoginia, un machismo terrible", lamentó la Presidenta durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Esta semana, Ricardo Salinas Pliego se involucró en una pelea con estas periodistas debido a las críticas que hicieron sobre sus prácticas empresariales y su relación con el Estado mexicano.

El conflicto comenzó cuando Berman y Romero publicaron columnas acusando a Salinas Pliego de beneficiarse de favores estatales, evadir impuestos y mantener prácticas laborales cuestionables en Grupo Salinas, como la falta de prestaciones y el uso de esquemas de subcontratación.

Dresser, por su parte, se solidarizó con ellas, calificando a Salinas Pliego como un ejemplo de "capitalismo de cuates" y una "criatura creada por el Estado".

El empresario respondió en su cuenta de X utilizando insultos y burlas. Sheinbaum afirmó que el fondo de los comentarios de Salinas Pliego contra las periodistas tiene que ver con que no quiere que se hable de los impuestos que no ha pagado.

"¿Pero qué es lo que está en el fondo?, pues que no quiere que hablen de lo que le debe al pueblo de México. Entonces, le busca por aquí, le busca por allá y que él va a combatir a la 4T y a la Presidenta. Y pues sí, pero debe 74 mil millones de pesos, entonces, ¿qué es lo que hay en el fondo? Pero de todas maneras hay que mencionarlo, porque ni quiero poner aquí los tweets o sus publicaciones en X.

"Pero, repito, particularmente a Sabina Berman, a Vanessa y a Denise Dresser: miren, hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero no puede. Hay que condenar cuando se dirige particularmente a las mujeres, ya lo vivió Citlalli (Hernández) también, de esta manera y tiene que ser un asunto social, no sólo de la Presidenta. Porque no puede ser la manera en que se dirige a periodistas, coincidamos con ellas o no o a cualquier mujer, pero particularmente a periodistas", agregó.