Confían industriales en negociar arancel

El anuncio del Presidente Donald Trump de aplicar un arancel de 30 por ciento sobre las mercancías mexicanas posiblemente no se llegará a materializar en esa magnitud, consideró la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Alejandro Malagón, presidente del organismo, señaló que la carta enviada el pasado fin de semana al Gobierno de México es una forma de presión para presentar un plan de acción en las siguientes semanas, pero en caso de que el arancel llegue a concretarse la expectativa es que no sea de 30 por ciento, sino menor.

"Yo creo que lo que se está preparando desde Palacio Nacional nos va a ir bien.

"Si se aplica será una cosa mínima, no 30, y van a ser en productos que no estén cumpliendo las reglas de origen", apuntó.

Sin embargo, consideró que es necesario adaptarse a la nueva realidad comercial y de incertidumbre por parte de Estados Unidos.

"Yo creo que esta incertidumbre que estamos pasando nos vamos a tener que acostumbrar, porque va a estar llegando, estoy y lo otro", consideró tras su participación en la firma de un acuerdo de colaboración con agentes aduanales.

"Yo creo que no va a llegar (el arancel), yo creo que eso no va a ir, pero si nos van a seguir forzando a seguir trabajando en que hagamos algo diferente y que le dé más tranquilidad al señor de ahí enfrente", expresó Malagón.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre si la industria mexicana ha sido llamada a reducir su consumo energético, el representante industrial reconoció que hubo un diálogo para concientizar sobre posibles apagones.

Sin embargo, al momento no se han realizado pausas en el suministro o freno de operaciones, tanto por las reservas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como por condiciones climáticas menos extremas.

Aunque, Malagón apuntó que la industria cuenta con planes de acción en caso de ser requerido reducir el suministro energético y actividades.

"Hay sectores que son altamente de uso de energía eléctrica, que no puedes detener porque no puedes parar un horno que te tarda seis meses en volver a prender o no puedes parar situaciones que tienen turno continuo, no lo puedes detener.

"Ahorita estamos confiando en la declaración que hizo CFE, que tiene un buen porcentaje de reserva, más del 12 por ciento (reservas), y eso nos da chance de que no nos tengan que pedir que tengamos que hacer algún paro", apuntó.

Si bien, las empresas alistan planes de acción, la realidad es que están esperando que no sea necesario hacer ajustes en su consumo energético, dijo Malagón.