Apunta AMLO contra Calderón desde 'búnker' de García Luna

"Ohhhh", soltó López Obrador al entrar al sitio habilitado para la mañanera, a manera de mofa por las expresiones que, acusa, personajes hacían en el sexenio de Calderón después de conocer el "búnker".

"Tardamos porque nos hicieron una limpia primero. Una buena 'sauneada' (de) los científicos nuestros", dijo entre risas ante 120 representantes de medios, muchos de ellos youtubers que ocuparon las primeras filas.

Hace unos días, López Obrador ya había hecho la broma de que mandó hacer una "limpia" al edificio ubicado dentro de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en Avenida Constituyentes.

Antes de la mañanera se habían dispuesto al menos cinco sillas en el templete para funcionarios del Gabinete, pero minutos antes de las 7:00 horas se dejó sólo dos, una para la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, y otra para Pablo Gómez, de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Este último dio su segundo informe de lo que llama "trama corrupta" de García Luna. En plena época electoral, ventiló que el Partido Acción Nacional (PAN) recibió un millón de pesos de un empresa ligada a García Luna, la cual recibió contratos millonarios durante dos sexenios.

Aunque soltó el dato, Gómez fue cauto al hacer acusaciones directas contra el PAN y afirmó que la Fiscalía General de la República es la encargada de investigar un posible delito por parte del blanquiazul.

También "salpicó" a Miguel Ángel Osorio Chong por contratos que áreas de seguridad dieron a empresas ligadas al ex Secretario declarado narcotraficante por vínculos con el Cartel de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"En este caso no estoy diciendo que hay un delito, hay una relación económica, no sabemos de qué naturaleza entre el PAN y la empresa madre de la trama. ¿Qué significado tiene?, el Fiscal es el que tiene que hacer la investigación", señaló.

Siguiente en el turno, Rodríguez criticó que el "búnker", cuya construcción fue valuada en 3 mil 346 millones de pesos, se concibió como un centro de inteligencia, tecnología e información para enfrentar la llamada guerra contra el narcotráfico, pero que en realidad sirvió para "apantallar".

"El mega proyecto no alcanzó su objetivo de integrar los sistemas nacionales en una sola base de datos, no hubo confianza de parte de las Fuerzas Armadas para mandar la información, ahí están los centros de datos de las operaciones del pasado reciente", comentó.

"La realidad, este espacio era usado principalmente para que García Luna invitara a personajes de la vida pública, política, para demostrar la supuesta fuerza de inteligencia y el trabajo de la Policía Federal. Llenaron este centro de pantallas para apantallar".

Rodríguez incluso comentó que, en aquel entonces, Calderón declaró públicamente que, basado en la serie "24 horas", García Luna decidió construir el "búnker" con sistemas tecnológicos como los que había visto en la televisión.

"El encargado de concretar esta idea fue García Luna, que en ese tiempo se decía el mejor policía de México, y hoy preso en la cárcel de Brooklyn, Nueva York, como es sabido".

En un video proyectado en la mañanera, también se dijo que García Luna tenía "paranoia al estilo hitleriano" y que mandó construir un túnel desde su oficina -en el complejo de Constituyentes- hasta el "búnker", que ni el Chapo Guzmán tenía.

López Obrador aprovechó el escenario para recalcar que el sexenio calderonista no sólo fue un Gobierno espurio y "de principio a fin violatorio de la Constitución", sino también un narcoestado.

"Bueno, yo creo que sí hay elementos para sostener que imperó durante el Gobierno de Calderón un narcoestado", soltó nuevamente López Obrador antes de lanzarse contra el ex Mandatario panista.

"Es un partidario del uso de la fuerza; su último comunicado sobre este tema (García Luna) qué dice: 'yo ordené el combate a los narcotraficantes y lo volvería a hacer, les declaré la guerra y lo volvería a hacer', es una manera de pensar, de ser. Por eso somos muy distintos, existe el pensamiento conservador y liberal, no sólo Calderón, hay millones que piensan de esa manera, la mano dura, el mátalos en caliente, algo muy ilustrativo".

Tras encabezar la reunión de Gabinete en el cuarto de crisis del búnker, donde se proyectan imágenes en paredes de cristal, López Obrador también aseguró que Calderón -al igual que millones de "conservadores"- tiene mentalidad autoritaria y facha.

"Muy hipócrita, pero insisto, no es sólo Calderón, es un pensamiento autoritario que se da en todos lados. Con Calderón hicieron cosas muy extrañas", añadió.

Como ha repetido en sus conferencias, López Obrador pidió que García Luna "cante" en Estados Unidos sobre sus relaciones con los ex Presidentes panistas, y enfatizó que no hay denuncia de su Gobierno contra Calderón porque, según él, no es su fuerte la venganza.