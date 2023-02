Aprueban el comité evaluador para INE

En tanto, Jorge Romero, del PAN, dijo que "Dejamos claro que es profundamente reflexionado nuestro voto. No íbamos a convalidar un proceso que debe ser con la mayor apertura posible".

Previamente, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, fue quien propuso a la Junta de Coordinación Política perfiles cercanos a ese partido.

El legislador confirmó los tres nombres que en diciembre ya había adelantado a los diputados: Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Repper.

Galván Ochoa es columnista con posiciones cercanas a la llamada Cuarta Transformación.

Evangelina Hernández Duarte ha trabajado en la administración pública federal, con cargos en la Guardia Nacional, mientras que García Repper ha representado a diputados locales de Morena en Tamaulipas y ha sido representante de ese partido en el Instituto Electoral del Estado.

EXPLICAN ABSTENCIÓN

"Como una muestra de no demeritar el proceso en sí, hemos decidido abstenernos", argumentó Luis Espinosa Cházaro, del PRD.

El panista Jorge Romero descartó que a los integrantes de esta coalición no les interesan las cuotas ni en el Comité Técnico ni en la elección de consejeros, sino que se cuiden los perfiles de los nuevos consejeros.

"Nosotros dejamos claro que es profundamente reflexionado nuestro voto (en abstención). No íbamos a convalidar un proceso que debe ser con la mayor apertura posible. No votamos en contra para no dinamitar el proceso, pues no hay una decisión más importante que la elección de los consejeros electorales", explicó Romero.