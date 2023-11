Asegura que se necesita apoyo de sociedad civil en Guerrero

MONTERREY, NL

De visita en Monterrey, la Senadora del PAN dijo que su equipo ya está apoyando en la zona.

Es un área que no estaba atendida y que no dio a conocer, indicó que ya hay un campamento con un comedor comunitario y un consultorio médico.

"No va a haber Ejército que pueda solo. Se requiere de la participación de la sociedad civil", manifestó.





"Yo no he dicho dónde estoy trabajando, lo único que puedo decir es que ya estamos trabajando. Ya está instalado el campamento. Ya se repartieron despensas que la sociedad civil, muchos 'xóchitllovers' les dije: ahorita no es momento de grilla, es momento de ponerse a trabajar y ayudar a las personas", afirmó Xóchitl Gálvez.

"No hay manera de lucrar electoralmente con esta tragedia. Lo que se requiere es que todos los mexicanos nos volquemos porque lo que va a vivir Guerrero en los próximos días es algo complicado, si no se restablece el agua, si no se restablece la electricidad, porque las bombas funcionan con electricidad y si no se instala todo un sistema médico para atender un posible brote de una pandemia y sobre todo, el abasto".