Ofrece Sheinbaum subir precios de garantía

Por: Agencia Reforma

Noviembre 09, 2024 - 09:17 p.m.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ofreció en esta tierra subir los precios de garantía, principalmente del frijol, una súplica de los productores.

"¿A cómo están comprando los intermediarios el frijol?"

A 15 pesos, le gritaron.

"¿Saben a cuánto venden las tiendas de autoservicio el frijol negro? En Soriana. No por decir esa tienda. Se vende a 55 pesos el kilo. Entonces nosotros vamos a pagar ahora a 27 pesos el kilo y se va a pagar a tiempo.

"Aquí le doy instrucciones a Julio (Berdegué) para que a la semana, máximo al mes, se esté pagando el frijol del precio de garantía", dijo.

Sheinbaum dijo que buscan que ese frijol se venda en las nuevas tiendas de Bienestar a un precip accesible.

"Para que las familias zacatecanas, las que producen o no producen frijol, pues no tengan que comprarlo a 55 pesos, sino que lo puedan comprar a un precio accesible. A cuando esté el frijol en las tiendas de autoservicio, 35 pesos, es decir, se van a ahorrar 20 pesos. ¿Sí se entiende?", planteó.

"No solo es apoyar al campesino, sino también que las familias mexicanas tengan precios accesibles de lo que se produce en nuestro País".

Sheinbaum visitó Zacatecas como parte de su gira de trabajo para dar un balance de los programas sociales de su Gobierno.

"No solamente tenemos estos proyectos para Zacatecas, sino que ahora nos vamos a reunir con su equipo de trabajo para poder planear mayor apoyo para la producción de agua, para que no falte el agua, también para carreteras y otros proyectos que ya después de la reunión los vamos a estar informando a todas y a todos ustedes.

"De mi parte, sepan que no vamos a traicionar nunca. Nosotros venimos de un movimiento social. Y nosotros no mentimos, no lo vamos y nunca vamos a traicionar ni al pueblo de Zacatecas, ni al pueblo de México. ¡Qué viva Zacatecas!", gritó la Presidenta.

Sin embargo, productores de maíz dijeron a REFORMA que el Gobierno paga a 10 pesos el kilo del maíz.

"Eso no se vale, no puede ser, venimos a decir a la Presidenta que le suba al precio del maíz, por lo menos a 14 pesos", dijo un productor.