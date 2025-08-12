Plaga de chapulín afecta 6 mil hectáreas de cultivo en Durango

En Durango, 6 mil hectáreas de cultivo han resultado afectadas por la plaga de chapulín, confirmó el secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús López Morales.

Mencionó que la afectación se está presentando principalmente en el municipio de Canatlán, aunque también en otros como Pánuco de Coronado y Durango. Además, aunque puede afectar a distintos cultivos, precisó que la afectación ha sido principalmente en cultivos de frijol.

Para combatir la plaga, comentó que se están entregando dosis de insecticidas LUCAMDA 70 CE. En la comunidad La Soledad del municipio de Canatlán se entregaron recientemente 350 dosis para combatir la plaga en 700 hectáreas de frijol.

López Morales añadió que, para la protección de las cosechas agrícolas en los municipios, principalmente en la siembra de frijol, el gobierno estatal brinda apoyos para atender los cultivos, con la distribución gratuita de insecticida por medio del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

Dijo que el insecticida es caro para muchos productores y a veces no se tienen los recursos para adquirirlo.

El secretario comentó que se mantendrá un monitoreo constante de áreas agrícolas para detectar nuevos brotes y poder responder con mayor celeridad.