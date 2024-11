Instruye Sheinbaum apostar por EU y Canadá con T-MEC

Por: Agencia Reforma

Noviembre 12, 2024 - 03:40 p.m.

Pese al inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la Secretaría de Economía apostar por la región de América del Norte con el T-MEC, informó Luis Rosendo Gutiérrez, Subsecretario de Comercio Exterior.

Al participar en el foro "A 30 años del TLCAN y el futuro de la integración en América del Norte", organizado por el Colegio de México, el funcionario señaló que ese es el mensaje que Sheinbaum ordenó transmitir en Estados Unidos y Canadá.

"El día de ayer (lunes) tuvimos un acuerdo con la Presidenta Sheinbaum, ahí en Palacio Nacional, y fue muy clara la determinación de la Presidenta. Me parece que no anda con ambivalencias o con dudas, sino que tiene perfecta claridad de cómo tiene México que avanzar en la revisión del acuerdo. La prioridad estará para nosotros con nuestros socios comerciales, y por supuesto el principal acuerdo comercial que tenemos es con Norteamérica", refirió el Subsecretario.

Gutiérrez indicó que ya han iniciado conversaciones con altos funcionarios de los dos países norteamericanos para dejar en claro que la apuesta de México es por una mayor integración económica regional para competir a nivel global con China.

"Estuvimos trabajando tanto con Ottawa, en algo que ellos llaman Investment Act, y también con Estados Unidos en algo que ellos llaman el CFIUS, para lo que también se ha conocido como el Investment Screening. Ellos están muy preocupados por las inversiones chinas en Norteamérica, y nosotros como país estamos totalmente de acuerdo de trabajar de la mano con Canadá y Estados Unidos para tener procesos de revisión a la inversión y procesos de relación, por ejemplo con China y con Asia, de la misma manera.

"Eso fuimos a decirle tanto a Paul Rosen, que está en el Tesoro de los Estados Unidos, como a la gente de (Antony) Blinken, con los subsecretarios que nos reunimos allá, y les dijimos: oye que quede muy claro que nosotros queremos trabajar con ustedes", expuso.

Sin embargo, Gutiérrez reconoció que en los próximos meses se podrían enfrentar escenarios complejos, como el hecho de que Trump decida imponer aranceles a productos mexicanos, como lo anunció en campaña, medida a la que México respondería de la misma forma.

"México no está manco. Si hay un tema de aranceles, que no nos hace sentido a nosotros, pues tendría que haber represalias de nuestra parte, nosotros también subiríamos aranceles, no habría discusión en ello.

"Sin embargo, creemos que, siguiendo un tema de teoría de juegos y del dilema de prisionero, pues sería un perder-perder para Norteamérica, cuando tenemos la mejor oportunidad que tenemos de crecer juntos, y eso es lo que vamos a buscar nosotros, construir en nuestra relación con Estados Unidos", sostuvo.

En el foro participaron tres de los integrantes que negociaron a principios de los noventa el entonces denominado Tratado de Libre Comercio (TLC): Jaime Serra Puche, por parte de México, quien era Secretario de Economía y Fomento Industrial; Rufus Yerxa, Ex-Representante Comercial Adjunto del Gobierno de Estados Unidos; y John Weekes, entonces Jefe Negociador de Canadá.