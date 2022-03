Aplaza Delfina Gómez reunión sobre Escuelas de Tiempo Completo

El perredista solicitó a la titular de la SEP no postergar más el encuentro en el que también participarán los integrantes de una mesa de trabajo creada por acuerdo de la Jucopo.

"Me entero por parte del secretario técnico de la Jucopo que no ha dado fecha, que no iría mañana todavía y que ha pedido esta semana para que fije una fecha. Yo haría un llamado muy respetuoso a la Secretaria, a efecto que atienda esta invitación por parte de la Jucopo, para que en el menor tiempo posible las Escuelas de Tiempo Completo puedan ser reinstaladas o sustituidas por algún programa que beneficie a cerca de cuatro millones de niños", dijo.

Espinosa advirtió que si la titular de la SEP se niega a asistir a la reunión solicitarán su comparecencia ante el Pleno de San Lázaro.

"(De no asistir) entonces tendrá que comparecer ante el pleno, nosotros queremos evitar que eso se politice, porque lo que queremos es que los niños se vean beneficiados, los niños no pertenecen a ningún partido político y, por lo tanto, esperamos que acuda ya, de inmediato en esta semana, quizá, a más tardar en la próxima, para intercambiar puntos de vista con ella, tratar de sensibilizarla", manifestó.

El 15 de marzo pasado, los coordinadores de los partidos de la alianza Va Por México en San Lázaro informaron que solicitarán a Gómez la restitución del programa y que explique las razones por las que el Gobierno federal decidió eliminarlo, a pesar de tener un padrón de beneficiarios claro y brindar beneficios a niñas, niños, adolescentes, padres y madres de familia, maestras y maestros.

En la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador del 1 de marzo, la Secretaria confirmó la desaparición del programa, y anunció que los recursos serían destinados al programa La Escuela es Nuestra, uno de los prioritarios de la actual Administración y cuyo objetivo es la rehabilitación física de las escuelas.

Feministas, legisladoras y organizaciones civiles han alertado que la eliminación del programa es un golpe para las madres, quienes tendrán que pagar por el cuidado de sus hijos o buscar trabajos con horarios reducidos y para los alumnos, que deberán permanecer fuera la escuela sin protección.

Los gobiernos morenistas de Puebla y de la Ciudad de México anunciaron que pese a la desaparición del programa a nivel federal, en esas entidades se mantendrán vigentes las Escuelas de Tiempo Completo con recursos propios.