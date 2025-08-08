Habilitan centro de recepción temporal para deportados en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis.- El gobierno federal habilitó un centro de recepción temporal, para acoger a los migrantes mexicanos que son deportados desde los Estados Unidos, para brindarles documentos, inscripción a programas sociales y de salud.

Habilitan centro de recepción temporal

Es en el Estadio Olímpico de Tapachula, donde se ha habilitado este centro de recepción, para acoger temporalmente a los mexicanos que lleguen en vuelos al aeropuerto de esta ciudad, mientras esperan viajar a sus municipios de origen.

Fuentes oficiales dieron a conocer que el plan denominado México te abraza, busca recibir a los mexicanos que son deportados hasta la frontera Sur, que llegan en vuelos cada vez más constantes al aeropuerto de Tapachula, uno de los cinco donde llegan migrantes deportados.

Sólo el jueves llegaron a Tapachula dos vuelos, uno con 98 mexicanos que provenían de Luisiana y otro de 118 de San Diego, que fueron recibidos en el centro de recepción.

El lugar tiene una capacidad para recibir hasta 600 personas, a los que se les ofrece un lugar para dormir, comer, regaderas y baños.

La estancia mínima para permanecer en el lugar, es hasta un par de días, mientras esperan los migrantes tomar ruta hacia los municipios de donde son originarios.

A Tapachula, han llegado migrantes que son originarios de Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y otros estados.

En el lugar, se encuentran módulos de atención, que coordinan funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración (INM), Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, estas dos últimas que tendrán a su cargo la seguridad, elaboración de alimentos y apoyo logístico.

También participan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para afiliar a los deportados a programas de salud; el Servicio Nacional de Empleo, que facilitará la vinculación laboral; y la Secretaría del Bienestar, para inscribir a los migrantes a los programas sociales; el Registro Nacional de Población, para la inscripción de la CURP biométrica, actas de nacimiento; y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El plan de emergencia México te abraza, se va a extender a otras entidades que han sido expulsores de migrantes a los Estados Unidos, como Oaxaca, Michoacán, Guerrero y otras entidades, informaron funcionarios consultados.

Para este viernes se esperan más vuelos con mexicanos repatriados desde los Estados Unidos.