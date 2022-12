Prohibir exhibición de productos aniquilaría a tienditas: ANPEC

Luego de que la Secretaría de Salud y la Cofepris impulsaran la iniciativa para prohibir la exhibición de productos legales, como las cajetillas de cigarros, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) pidió que organizaciones políticas, Gobierno federal y sindicatos escuchen y analicen las consecuencias que implicaría la propuesta.

Además llamaron a que no obstaculicen su actividad comercial y crecimiento económico tras la pandemia.

"ANPEC convoca a los organismos intermedios, mundo académico, sindicatos, organizaciones políticas, poderes y niveles de gobierno; en fin a todo los actores y sectores de la sociedad a hacer valer una sana economía de mercado como la única vía que nos permitirá ofrecer un mayor y mejor consumo para que las familias obtengan la calidad de vida que merecen y a la que tienen derecho", demandó la ANPEC en un comunicado.

El organismo representativo de los pequeños comerciantes señaló que las cajetillas de cigarros son un producto legal, por tanto, deben tener la oportunidad de ser exhibidos a la vista del consumidor y los consumidores, en pleno ejercicio de su libre albedrío, decidir comprar, no comprar y/o qué comprar y que de aprobarse la prohibición, arriesgará el ingreso de un millón 200 mil tienditas y la estabilidad de millones de empleos.

A su vez, enfatizó la insistencia de las autoridades nacionales por lanzar políticas públicas prohibicionistas que únicamente, afirmó, obstaculizan la reactivación económica que tanto necesitan luego de la crisis que vivieron durante la pandemia de Covid-19, pues estas leyes impiden la venta de productos de alta demanda "creyendo con esto desincentivar su consumo sin lograrlo".

"No podemos dejar de señalar que se han hecho de manera insistente propuestas de políticas públicas prohibicionistas en distintas entidades del país y a nivel federal que han obstaculizado la actividad comercial y la reactivación económica que tanto necesitamos; hemos venido teniendo un verdadero desgaste innecesario, perdiendo tiempo y energía que debiéramos destinar al trabajo productivo", puntualizó.

En ese sentido, aseveró que los promotores de las prohibiciones, "de manera irresponsable", no han evaluado el impacto de sus propuestas ni escuchado razones del por qué sus iniciativas son "insensibles" en la realidad y que sólo buscan verse políticamente correctos ante su electorado.

Explicó que existen tres pilares que soportan a una sana economía de mercado, como son el libre comercio, derecho irrestricto a poder vender toda mercancía legal y la libre elección, una garantía que tiene todo consumidor a decidir sus compras por voluntad propia.

"Puja que hacen los distintos proveedores con la mejor calidad y precio de sus productos para competir entre ellos y ganar la preferencia de los compradores", dijo.

"Las micro empresas y tienditas, pueden tolerar, sin estar de acuerdo, que no se les ayude al no recibir apoyo ni beneficio alguno; pero lo que resulta inaceptable es que se pongan más obstáculos y piedras en el camino, si bien no nos ayudan ¡déjenos jalar!", afirmaron.

En Oaxaca y Tabasco se aprobó desde 2020 la prohibición de la venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico a menores de edad, pero eso provocó que 10 mil tiendas de abarrotes resultaran afectadas, según organismos representativos de las pequeñas empresas, lo que demuestra los daños de las restricciones.

Unen fuerzas en redes en apoyo a los tenderos

En Twitter se unieron tenderos, organizaciones y usuarios con el hashtag #DéjennosTrabajar para manifestarse a favor de que las tienditas y micro empresas puedan exhibir productos legales como las cajetillas de cigarros, dulces, entre otros, para evitar que se vayan a la quiebra y pongan en riesgo millones de empleos.

De acuerdo a una medición realizada por MW Group el 5 de diciembre, el hashtag #DéjennosTrabajar estuvo en el séptimo lugar de tendencias en México y tuvo un alcance de 171 mil 76 personas, así como mil 230 menciones, mientras que la etiqueta #ProhibidoProhibir se posicionó en el décimo puesto de las tendencias.