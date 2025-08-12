Tráfico afectado por fuerte lluvia en Valle de México

Por la fuerte lluvia registrada anoche en el Valle de México, la circulación se ve afectada en los carriles centrales de la carretera México-Querétaro.

Automovilistas se ven obligados a disminuir la velocidad debido a encharcamientos en distintos puntos de la arteria vial que también es conocida como parte del Periférico Norte.

Una de las anegaciones más grandes ocurre a la altura del pueblo de San Martín Tepetlixpan, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Lo anterior afecta la circulación de vehículos en dirección a la Ciudad de México, ya que el espejo de agua causa que solo esté habilitado uno de los tres carriles.

Desde la mañana de este martes el avance en dirección al sur ha sido lento a causa del encharcamiento en esa zona de la México-Querétaro.