Detalles del retiro de Andrés Manuel López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que en su retiro vivirá con 24 mil pesos mensuales en su quinta de Palenque, Chiapas, más la regalías por los libros que ha escrito.

En conferencia de prensa dijo que por su pensión del ISSSTE, según sus cuentas, recibirá por 22 años de servicio 21 mil pesos mensuales más tres mil pesos mensuales de su pensión del Bienestar.

"Tengo un ahorro de mis regalías de mis libros, sobre todo este último -Gracias- me está ayudando bastante y estoy por tener una reunión con el editor porque van a sacar una edición del mismo libro más barata. Se han vendido muchísimos Por ese libro me dieron de anticipo 3 millones de pesos y pagué de impuestos como un millón, me rayé".

Dijo que le solicitó al ISSSTE su cuenta de jubilación y estima que alcanzará como 21 mil pesos mensuales, más tres mil pesos de su pensión del Bienestar para adultos mayores.

"Y tengo derecho al servicio de salud. A la edad de uno tiene que comprar medicamentos, entonces la atención médica y medicamentos los voy a tener asegurados".

"Y voy a ser feliz, porque me estoy entusiasmando con el libro que estoy escribiendo sobre el México profundo".