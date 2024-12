Aprobación del Presupuesto de Egresos 2025 en la Cámara de Diputados

Por: El Universal

Diciembre 12, 2024 -

Ciudad de México.- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2025, que prevé un monto de gasto total de 9 billones 302 mil 15.8 millones de pesos y reasignaciones al proyecto original por 44 mil millones de pesos.

En una discusión que duró poco más de cuatro horas, el dictamen se avaló por 349 votos a favor por parte de las bancadas de Morena, PT y PVEM, así como 129 sufragios en contra por parte del PRI, PAN Y MC.

En el debate, el diputado del PRI, Mario Zamora, denunció que "Este presupuesto no responde a lo que la mayoría de los mexicanos quiere, y por eso vamos a votarlo en contra"; mientras que el diputado tricolor, Jericó Abramo Masso, acusó que el PEF 2025 es "opaco": "Este presupuesto no garantiza salud, este presupuesto que no brinda garantías de crecimiento en que hoy exige mucho y hasta el momento en el presupuesto está viendo muy poco".

Lo anterior, mientras era respaldado por su bancada, quienes se acompañaron de una lona con la leyenda "eliminemos el Fobaproa".

Por parte del PAN, las diputadas y los diputados pasaron a la tribuna acompañados por dos lonas con las leyendas #Nomásdespilfarro y #PresupuestoqueSirva.

Héctor Saúl Téllez Hernández, adelantó que tampoco apoyarían el PEF 2025, "Porque es completamente continuista. Continuista porque se le vuelven a imprimir recursos a un hoyo fiscal llamado Tren Maya, con más de 40 mil millones de pesos, y por más que nos digan que viene la segunda etapa de carga para el Tren Maya, lo cierto es que la etapa de pasajeros ha sido un completo desastre, ni tampoco podemos avalar que la refinería de Dos Bocas vuelva a tener más recursos: 136 mil millones de pesos en una partida que hoy en día no ha sido explicada", recriminó.

DEFIENDEN EL PROYECTO

En defensa del proyecto, las diputadas de Morena, Mónica Angélica Álvarez Nemer y Ana Elizabeth Ayala Leyva expresaron que el PEF 2025 refrenda

el compromiso de Morena con la justicia social y el bienestar de los sectores más vulnerables de la población.

"Este dictamen es muestra de atención que tiene el Gobierno federal para mejorar la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante muchos años han estado a la sombra de los gobiernos que han beneficiado a las burocracias doradas", declaró Álvarez Nemer.

Por su parte, Ayala Leyva enfatizó que "Este Presupuesto se diseñó siguiendo los principios del humanismo mexicano, con el propósito de promover un desarrollo incluyente y con beneficios compartidos".

Tras su aprobación en lo general, inició el debate en lo particular.