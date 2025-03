Senado advierte riesgos ante posible imposición arancelaria de EU

En caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantenga su intención de imponer aranceles a partir del próximo 2 de abril, al menos habría 10 implicaciones para México, advirtió el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Un estudio titulado "Análisis sobre las implicaciones de la política arancelaria del presidente Donald Trump" advierte que no se descarta que Estados Unidos reactive de manera unilateral la imposición de aranceles para reducir su déficit comercial con nuestro país.

"Es importante tener en cuenta que el déficit comercial de Estados Unidos con México ha sido creciente durante los últimos años y se explica, entre otras razones, por la fuerte integración productiva de ambos países, los costos laborales competitivos en México y la demanda interna de Estados Unidos lo que ha supuesto que el déficit haya alcanzado los 171 mil 809 millones de dólares en 2024, según cifras del Departamento de Comercio de ese país", señala el documento.

Destaca que "si la presidencia de los Estados Unidos considera que no se han hecho los esfuerzos necesarios para resolver los asuntos de migración y narcotráfico por parte de México, o no se han logrado los resultados esperados, y la negociación política no consigue acuerdos satisfactorios para los Estados Unidos, entonces crece la probabilidad de que se aplique alguna estrategia arancelaria, aunque no necesariamente sea la de los gravámenes generales del 25 por ciento, sino alguna estrategia diferenciada".

El estudio detalla que al menos serían 10 las implicaciones para México por una política arancelaria impuesta desde la Casa Blanca:

Desajuste en los costos de producción en Estados Unidos, que genere presiones inflacionarias.

Reducción del nivel de exportaciones mexicanas a los Estados Unidos.

Pérdida de empleo y de inversiones productivas.

Presiones e inestabilidad en el tipo de cambio.

Pérdida de competitividad de la región de América del Norte.

Dificultades en el funcionamiento de las cadenas de suministro.

Incertidumbre y falta de previsibilidad.

Debilitamiento de la actividad productiva de cada país.

Discrepancias con el T-MEC y supeditación de las reglas de libre comercio.

Represalias arancelarias de los socios comerciales.

Según el análisis, el impacto en la reducción de las exportaciones en México sería mayor para 12 estados del país y la Ciudad de México.

La Ciudad de México tiene el 18.8 por ciento de las ventas internacionales hacia Estados Unidos; le sigue Chihuahua, con 17.2 por ciento; Nuevo León, con 13.9 por ciento; Baja California, con 12.1 por ciento; Jalisco, con 7.81 por ciento; Tamaulipas, con 6.62 por ciento; Coahuila, 4.61 por ciento; Guanajuato, 3.06 por ciento; Querétaro, 3.03 por ciento; Sonora, 2.66 por ciento; San Luis Potosí, 2.16 por ciento; Estado de México, 2.09 por ciento; y Puebla, 1.97 por ciento.