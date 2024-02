´No encontré camino en AN´: Ana Villagrán

Tras no haber podido asegurar un puesto en la contienda electoral ni dentro del que fuera su partido, la diputada local Ana Villagrán renunció a Acción Nacional y a su bancada en el Congreso.

La legisladora, que llegó a Donceles en 2021 por representación proporcional en el Distrito 12, señaló que el dirigente local, Andrés Atayde, bloqueó todas las opciones para una posible candidatura, además de que no encontró posibilidades para unirse al equipo de campaña del candidato de la Alianza opositora para la CDMX, Santiago Taboada.

Conforme iba creciendo, iba encontrando cada vez más resistencia a que me dejaran crecer; mi jefe directo, que era Atayde, nunca me dejaba hacer nada, aunque fuera lo correcto; al final me dijeron que no a todo". Ana Villagrán diputada panista