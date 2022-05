Ampliarán búsqueda de Yolanda

Gerardo Martínez dijo que este fin de semana se realizarán recorridos en colonias de Guadalupe y Juárez. "Son unas zonas muy importantes que vamos a recorrer, ya sea el día de mañana sábado y el día domingo, en Guadalupe", manifestó.

"Jardines de la Silla, que ya pertenece a Juárez, que son quintas, y abajo está Tierra Propia y se conforma por el sector 1 y 2, que pertenece a Guadalupe".

El padre de Yolanda señaló que la recompensa que ofreció el Gobierno del Estado, de 100 mil pesos, a quien aporte información para dar con el paradero de su hija, ojalá no sea usada, pues la esperanza es encontrarla a la brevedad.

"Esperemos que esa recompensa no cause efecto porque ya a lo mejor no pueda pasar mucho tiempo de que mi hija resulte...", expresó.

Martínez señaló que el tío, a quien la autoridad estatal refiere como una persona que ejercía violencia contra Yolanda, no está arrestado, solo es investigado, al igual que la ex pareja sentimental de su hija.

"No pasa nada, no nos arroja mucho, nosotros lo que andamos es lo que nos va a llevar a otra zona", expresó.

Martínez dijo desconocer si su hija sufría violencia porque él tenía tiempo de no convivir con la familia de la mamá de Yolanda.

"Lo que más me interesa es los recorridos que se tengan que hacer y el rastreo de zonas y del equipo que está apoyándonos y las diferentes corporaciones".

Señaló que ha recibido ofrecimientos para que se apoye la búsqueda con drones.