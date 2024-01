Promete Samuel ampliar Policía regia en 2 años

MONTERREY, NL

Durante un evento de transporte realizado en San Bernabé, el Mandatario cuestionó al PAN y al PRI por haber prometido y no cumplir con la creación de la Policía regia para patrullar todo el municipio en sus anteriores gestiones.

Incluso, advirtió que en los siguientes dos años notarán un cambio en el esquema de seguridad en este territorio.

"El compromiso es aquí en el Norte, porque es donde más inseguridad existe en todo Nuevo León", dijo García.

"Por eso yo he pedido que a partir de ya si o si les vamos a cumplir, no es fácil, no es rápido, pero sí queremos que en los siguientes dos años Monterrey pueda abarcar el Norte y el Sur, y como cualquier otra Ciudad en el mundo puedan tener tres pisos en seguridad.

"Uno la municipal que se encarga de presencia, patrullaje, faltas administrativas y menores, segundo la Fuerza Civil para la segunda etapa que es de choque reacción, y por supuesto, un tercer piso que es la Guardia Nacional o el Ejército cuando ya tenemos eventos grandotes.

"Eso merece Monterrey y se los vamos a cumplir, va tener Monterrey policía completa hoy con Colosio y mañana ya veremos", agregó entre risas, "no dije nada, no dije nada".

Rodríguez, esposa del Ejecutivo, es la precandidata emecista a la Alcaldía de Monterrey y quien buscará suceder al Edil también emecista Luis Donaldo Colosio.

García destacó que a diferencia de las administraciones regias del PRIAN, con Colosio se avanzó con la presencia de la Policía regia en zonas como la parte Noroeste, que abarca Leones y Cumbres.

Actualmente, la Policía regia se encarga de brindar la seguridad en una parte del Municipio y la otra es responsabilidad de Fuerza Civil estatal.