Asegura AMLO ya no mencionará a Xóchitl

Ciudad de México

El presidente López Obrador ha asegurado este lunes en su conferencia matutina que ya no hablará sobre la candidata Xóchitl Gálvez ni mencionará su nombre en ruedas de prensa. Una orden del Tribunal Electoral, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, impuso medidas cautelares al presidente por violencia política de género contra Gálvez.

López Obrador ha asegurado que no presentará un recurso para revertir esta decisión y que dejará de hablar de la política. "Ya no voy a hablar de la señora, o no voy a pronunciar su nombre. Creo que eso es, no puedo pronunciar su nombre", ha señalado el mandatario.

El presidente ha afirmado que se "manipularon sus palabras". El 11 de julio, López Obrador se refirió a la aspirante del PAN a las elecciones de 2024 que era "un títere" del presidente Vicente Fox y "una empleada de la oligarquía a la que van a utilizar para seguir robando", fueron sus palabras. También aseguró que era "la candidata de la mafia en el poder" y "la candidata de [Carlos] Salinas, [Vicente] Fox, Claudio X, fundador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad". Las conferencias matutinas que fueron denunciadas por Gálvez contenían mensajes en los que el mandatario aseguraba que era la elección de Claudio X. González "y otros traficantes de influencias". La denuncia de la senadora aseguraba que ese tipo de frases reproducían "patrones y estándares históricos que han colocado a la mujer siempre por debajo de los intereses y estrategias de los hombres".

López Obrador no aceptó que se tratara de violencia política de género y criticó la decisión del Tribunal Electoral y la postura de los magistrados. "Le quitaron toda la esencia y también la forma, la forma sobre todo, que es fondo", ha señalado. "No estoy mintiendo, la señora es Fox, claro, estoy hablando en términos políticos", repitió López Obrador el pasado viernes al explicar la sanción.

"Dije que era la candidata del bloque conservador, pues es cierto, ¿y eso cuál es la violencia de género? ¿qué no es cierto que es la candidata de Claudio [X. González] y que él fue el que hizo la consulta porque es el gerente del bloque conservador?", protestó el viernes desde Palacio Nacional.