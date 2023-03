Fumar antes era sinónimo de machismo; ya no más: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

Señaló que al igual que con el tabaco, las nuevas generaciones han tomado conciencia del cuidado del medio ambiente.

"Hay cuestiones que se han logrado en México por ustedes (Consejo de la Comunicación) y por la participación de la sociedad civil y del gobierno durante muchos años. Por ejemplo, de las cosas exitosas, la defensa del medio ambiente. De una generación a otra cambiamos, nuestra generación no tenía el mismo cuidado de los animales que tienen ahora nuestros hijos.

"En el caso del tabaquismo no teníamos nosotros el mismo conocimiento, las mismas conductas que tienen nuestros hijos, era hasta como un sinónimo de virilidad, de fortaleza, de machismo, salir con un cigarro, retratarse con un cigarro; ahora pues ya no se ve bien, hasta pues se compadece uno de los fumadores que tienen que andar buscando dónde lo hacen. Y en la casa ya es muy difícil, ¿no?, que los hijos no estén cuestionando a quienes fuman", dijo.