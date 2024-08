Postura de López Obrador ante elecciones en Venezuela

Luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció al opositor Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo calificó como una "imprudencia".

En su conferencia mañanera de este viernes 2 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador hizo un "llamado respetuoso" a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Blinken, el Presidente respondió: "No sé si pueda agravar, pero no ayuda a resolver las cosas, lo digo con todo respeto, es una imprudencia".

Dijo que "ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país". "¿Qué es eso? Si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia", declaró.

"En vez de promover la confrontación, todos actuemos con responsabilidad, que nos autolimitemos y que se respete la soberanía del pueblo de Venezuela", declaró el Presidente

Tras la llamada de ayer con sus homólogos de Brasil y Colombia, López Obrador mencionó que hubo acuerdo "en que lo más importante es evitar la violencia".

"Por eso, incluido en el comunicado, se habla de actuar con prudencia y esperar el resultado de las autoridades electorales (...) Que no haya muchas movilizaciones y que se cuide que la protestas se den de manera pacífica, esto es muy importante para evitar la confrontación", dijo.

"Somos de la idea que se tienen que presentar las actas, no basta con proclamas que se obtuvo el triunfo si no hay catas, que prueben el resultado", declaró.