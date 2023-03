'Inflan lo de Ministra Esquivel casi a nivel de García Luna'

En la conferencia mañanera, López Obrador insistió en que es un asunto "politiquero" de acuerdo a intereses.

"Lo de la Ministra Esquivel lo han inflado, o sea, casi está al nivel de (Genaro) García luna", aseveró.

-Se identificó el patrón de copia, de plagio, (en la tesis de doctorado), pero no pasa nada, se le inquirió en Palacio Nacional.

"Como no pasó nada cuando se robó Calderón la Presidencia, o sea, no dijeron nada, es un gran plagio, porque se robaron la Presidencia de México y no se quejó nadie, nada más nosotros", dijo.

"Los periodistas no, ni los intelectuales tampoco, ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas".

La Ministra Yasmín Esquivel es señalada por segunda ocasión de plagiar su tesis, ahora para obtener el grado de doctora en Derecho.

Una investigación de El País advirtió que 209 de las 456 páginas de la tesis "Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa", presentada por Esquivel para obtener el grado de doctor por la Universidad Anáhuac en 2009, corresponden con trabajos publicados con anterioridad por 12 autores.

De acuerdo con el diario español, Esquivel copió apartados completos de las obras, incluso algunos capítulos y subcapítulos de su tesis tienen el mismo nombre que eligieron los autores originales y reprodujo las citas al pie que los autores refirieron en sus textos.

López Obrador indicó que el caso de la Ministra Esquivel está bajo proceso legal, por lo que hay que esperar a que resuelvan las autoridades competentes.

"Vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, lo que resuelva el Ministerio Público", sostuvo López Obrador.

-La (Universidad) Anáhuac ya dijo que no pueden hacer nada (con la tesis de doctorado), se le insistió.

"Por eso, lo que resuelvan las autoridades y, a partir de ahí, se analiza, se ve, si nos corresponde a nosotros tomar una decisión. Claro, es un asunto completamente político, politiquero. La política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla, un asunto politiquero", expresó.

El Jefe del Ejecutivo criticó que el caso de Esquivel surgió semanas antes del cambio de presidencia en la Corte, cargo al cual aspiraba la Ministra cercana a la 4T.

"Vienen las elecciones de la Corte y creo que un mes antes, o menos, Sheridan, del grupo de intelectuales orgánicos manejados por Krauze, suelta de acuerdo con otros, a lo mejor sus rivales, los que consideraban de que podían perder y que de esa manera hacían a un lado a la candidata, y se suben todos", cuestionó.