Vetará AMLO multas por 'injurias' en su contra

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador anunció que vetará un dictamen aprobado en San Lázaro que eleva castigos por " injurias " al Presidente al considerar que no lo necesita.

"Está como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al Presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar 23 veces más. Yo no sé quién hizo eso, no lo necesito, lo voy a evitar, libertad de expresión. Lo voy a vetar", aseguró.

