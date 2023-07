AMLO tiene "encontronazo" con reportero en la mañanera

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, este miércoles 12 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un encontronazo con el periodista Ernesto Ledesma Arronte, de Rompeviento TV, luego de que éste lo cuestionara sobre los casos de violencia en Chiapas y el asesinato del defensor de los derechos sociales, Arnulfo Cerón Soriano.

La discusión comenzó cuando Ernesto Ledesma, quien abrió la ronda de preguntas, pidió al Presidente su opinión sobre la presunta postulación de Marco Antonio García Morales -señalado como actor intelectual del asesinato del defensor Arnulfo Cerón Soriano, de Tlapa, Guerrero- como presidente municipal de dicho municipio, pero aún se encuentra en proceso legal.

Ledesma Arronte puntualizó que Arnulfo Cerón desapareció en octubre de 2019 y fue hallado su cuerpo en una fosa días después.

También dijo que Marco Antonio García había intentado ser candidato a presidente municipal de Tlapa, Guerrero en 2018 y que, aunque fue señalado como el actor intelectual del asesinato y fue encarcelado, en diciembre de 2022 un juez ordenó su liberación condicional, por lo que nuevamente pretende ser candidato para este puesto.

"Esto de que va a ser candidato de Morena, se me hace un poco exagerado, para empezar, está en la cárcel.

"De estar en proceso a ser candidato de Morena, hay un trecho bastante grande, en cuanto a la imaginación, yo entiendo que hay que realizar el asunto, pero no politizar", dijo López Obrador.

El periodista señaló que Morena debe hacer una investigación sobre el asunto de la candidatura, a lo que el Presidente respondió que "para esa elección falta como un año, pero adelantar vísperas no es ético".

"¿Me está diciendo que el planteamiento que le hago no es ético?", cuestionó Ernesto Ledesma.

"Es politiquería", dijo López Obrador.

Luego señaló que hay que ser muy serios en la presentación de denuncias y "no volar".

"Nada más te hago la observación de que el añadido de que va a salir o lo van a dejar en libertad, porque va a ser candidato de Morena, en Tlapa, se me hace una desproporción", expresó.

El periodista aclaró que él no aseguró que Marco Antonio García Morales sería candidato de Morena si salía de prisión.

"No me cambie la palabra, Presidente, porque yo no dije que va a salir porque va a ser candidato de Morena, estoy hablando de un comerciante que ya fue jefe de gabinete por el partido Morena, que era el candidato a la presidencia municipal por Morena y que quiere ser de nuevo candidato y que están soltando muchísimo dinero para liberarlo [...] de ahí a que me esté diciendo que hago politiquería no me parece correcto que me esté diciendo eso", expresó.

"Tú tienes derecho a manifestarte, a exponer las cosas, y yo también de acotar y de dar a conocer mi punto de vista", argumentó López Obrador.

Ledesma Arronte señaló ante el Presidente que cuando éste tiene discrepancia con un medio lo acusa de politiquería.

En su segunda intervención, Ledesma cuestionó a López Obrador sobre el tema de los enfrentamientos en Chiapas por el conflicto territorial y los desplazados de sus hogares como consecuencia del caso.

"Estamos atendiendo los problemas en Chiapas y también sostengo de que se ha exagerado lo que sucede en Chiapas, en los últimos tiempos, bueno, en general en el país", acusó el mandatario.

Como en otras ocasiones, López Obrador mencionó que el tema de los conservadores "y sus medios" es el de exaltar todo lo relacionado con la violencia en México, "como si fuese lo mismo de antes" y acusó nuevamente que en el sexenio de Felipe Calderón había un narcoestado porque el gobierno tenía vínculos con la delincuencia organizada.

El Presidente reprochó que no se habla de otros temas como el caso de Genaro García Luna, el fraude presidencial de 2006 y la "guerra" desatada en el gobierno de Felipe Calderón.

Acusó que los periodistas independientes tienen una visión distinta "y la respetamos, nada más que no la compartimos".

¿Quién es Ernesto Ledesma, periodista que se enfrentó con AMLO?

Ernesto Ledesma Arronte es el fundador de "Rompeviento TV", un canal de YouTube que comenzó su transmisión hace alrededor de 10 años.

Como lo mencionó esta mañana, Ledesma Arronte se ha presentado a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, señala que han sido escasas sus participaciones debido a que no le han permitido tomar el micrófono para cuestionar al mandatario.