Si la ONU no expulsa a Ecuador quedará como "un florero": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO- El Mandatario federal señaló que con su denuncia ante la Corte Internacional de Justicia se busca defender el derecho de asilo a los perseguidos por razones políticas, la cual, destacó, es parte de la tradición de la política exterior mexicana. no expulsa a Ecuador y si no se garantiza que el Consejo de Seguridad no tenga derecho de veto, "la ONU va a quedar como un florero, un adorno" y será "el mundo de los gorilas".

En conferencia de prensa, el Mandatario federal señaló que con su denuncia ante la Corte Internacional de Justicia se busca defender el derecho de asilo a los perseguidos por razones políticas, la cual, destacó, es parte de la tradición de la política exterior mexicana.

"Nosotros queremos que la Corte de Justicia Internacional actúe y es muy claro lo que estamos planteando: primero, una separación de Ecuador, el Estado Ecuador de las Naciones Unidas, en tanto no se pronuncie ofreciendo un compromiso de no repetición. La aceptación de que violaron nuestra soberanía nos importa también el que no haya repetición en ningún caso y es el momento para que cualquier Estado que viole la soberanía de una embajada de otro país y que viole el derecho de asilo, el derecho internacional se le expulse de la ONU.

"Que el Tribunal de Justicia Internacional resuelva sobre esto y que esa resolución pase a la Asamblea General de Naciones Unidas. Se vote, se ponga a consideración de todos los piases miembros y si se aprueba, que se aplique y el Consejo de Naciones Unidas no tenga derecho a veto, porque si no se actúa así la ONU va a quedar como un florero, nada más como adorno".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal manifestó que no se puede permitir que se rompa y que se vulnere el derecho internacional, como se hizo en el caso de Ecuador porque sería, señaló, "la ley del más fuerte, el mundo de los gorilas, ya lo he dicho con todo respeto a los gorilas"-

"Eso es lo que nosotros estamos planteando y defender el derecho de asilo, los perseguidos por razones políticas deben de ser apoyados, protegidos por el derroco de asilo es parte de nuestra tradición de política exterior y eso se tiene que defender. Eso es lo que estamos planteando", agregó.