Sheinbaum respalda aspiraciones de hijo de AMLO

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que le parece bien que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador participe en Morena, y aseguró que hasta el momento sus hermanos y él no están interesados en trabajar en el gobierno.

"Me parece muy bien. Ellos han sido muy respetuosos del momento político que le ha tocado a su padre, pero tienen derecho a participar políticamente. Y en Morena, no sé cómo lo vayan a hacer ahora", comentó la presidenta electa en conferencia de prensa.

"Yo imagino que el Congreso va a elegir a su dirección. Entonces, pues ahí se sujetará a los congresistas de Morena para ver el puesto del gobierno", comentó.

A pregunta expresa si ha invitación para que los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador sigan trabajando en su administración, Sheinbaum dijo no están interesados, pero que aun así tienen el derecho ya que han cumplido en no estar en la vida política desde que su padre tomó protesta en el 2018.

"No, hasta donde sé, no están interesados en participar en el gobierno. Y Andrés Manuel López Beltrán tiene derecho a participar en política. Ahora que el Presidente se va a retirar de la vida pública, pues tiene derecho a hacerlo. Y me parece bien que participe en Morena", señaló.

En ese sentido, la presidenta electa destacó que el 22 de septiembre en el Congreso Nacional de Morena asistirá para despedirse de la militancia ya que va a separar gobierno y partido.

Sheinbaum mencionó que su esposo Jesús María Tarriba y sus hijos no van a estar en la administración pública ni en la política.

"Está por publicar una carta (mi esposo) que quiere hacérselo saber al pueblo de México. (...) va a seguir trabajando ahí (en el Banco de México), ese es su deseo seguir trabajando ahí. Y no va a encargarse de nada que tenga que ver con el gobierno. Así lo ha decidido él", declaró.

"Mis hijos, ellos no participan en política. Tengo una hija que es filósofa y otra, mi hijo, es artista. Y ellos van a seguir desempeñando sus tareas".

En su mañanera de hoy, el presidente López Obrador reveló que Andrés Manuel López Beltrán va a la política porque "quiere ayudar a consolidar a Morena".