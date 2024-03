Se informará sobre los juicios fiscales contra empresas de GS: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Ricardo Salinas Pliego acusara que el SAT se ha dedicado a "extorsionar a empresarios", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que informarán sobre los juicios fiscales contra empresas de Grupo Salinas.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo adelantó que este miércoles en la mañanera se abordarán los juicios fiscales en contra de Elektra y Banco Azteca.

En la conferencia asisten los titulares del SAT, Antonio Martínez Dagnino y la procuradora Fiscal, Grisel Galeano; así como el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla.

Anoche, en un mensaje en sus redes sociales, Salinas Pliego rechazó que las empresas de Grupo Salinas no paguen impuestos como demandan las autoridades hacendarias.

La semana pasada, director del SAT Antonio Martínez Dagnino, informó que empresas de Salinas Pliego tienen adeudos por la cantidad histórica de 30 mil millones de pesos y que se encuentran litigio en tribunales.

"Este caso es un caso único, un caso aparte de este grupo, porque todavía hay otros adeudos que tienen una cantidad histórica de 30 mil millones de pesos y esos casos se encuentran en el tribunal Federal y en el Tribunal colegiado".

Anoche, Salinas Pliego rechazó que las empresas de Grupo Salinas deban impuestos y acusó de extorsión al SAT.

"Llegan, te ponen una cuenta gigante y te dicen 'si me pagas la mitad te la perdono', y nosotros no cedemos ante la extorsión; por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración", dijo en un video por medio de sus redes sociales.