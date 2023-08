Se está demostrado efectividad de la fórmula de mi gobierno: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Al manifestar que está "muy contento", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está demostrando la efectividad de la fórmula de su gobierno, en donde se combina la economía moral y el "Humanismo Mexicano", es decir, indicó, no permitir la corrupción, hacer un gobierno austero y todo lo ahorrado destinarlo al pueblo y en especial a los más pobres.

López Obrador afirmó en conferencia de prensa que se han "ahorrado muchísimo" en no permitir la corrupción y lujos en el gobierno federal.

"Estoy muy contento porque está demostrándose la efectividad de nuestra fórmula de gobierno, que tiene que ver con la combinación de dos elementos: económica moral y Humanismo Mexicano. Y también para decirlo de otra forma, es no permitir la corrupción, hacer un gobierno austero, sin lujos, y todo lo ahorrado por no permitir la corrupción y por no tener gastos superfluos, onerosos, no derrochar el presupuesto, por eso lo ahorrarlo dedicarlo al pueblo y en especial a los más pobres. Eso es lo que ha funcionado.

"Eso es lo que nos ayudado mucho, imagínense, ¿cuánto hemos ahorrado por no permitir la corrupción? ¿Cuánto hemos ahorrado por no permitir lo lujos en el gobierno por el que no se acepte el que haya un gobierno rico con un pueblo pobre? Muchísimo", dijo.