Piensa AMLO en la 'carita' de alguien en prácticas de bateo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este miércoles que cuando realiza prácticas de bateo, en ocasiones, le pone "carita" a la pelota.

Durante la mañanera, al felicitar al mexicano Marco Verde, López Obrador dijo que él practica box y beisbol, y que al pegarle al costal es como cuando se batea, viene la pelota, ve la carita de alguien y ¡tómala!.

El Mandatario federal dijo que le gusta el box, pero no habla del box político.

"A mí me gusta el box, no hablo del box político, pero este me gusta mucho, a veces", mencionó AMLO.

"Hago cierto ejercicio, hago box de vez en cuando, además, suelta uno ahí pegándole al costal, es como cuando se batea y viene la pelota y ve uno la carita de alguien y... ¡tómala!".