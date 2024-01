AMLO revela que en paquete de reformas también incluirá austeridad

CIUDAD DE MÉXICO.- Al manifestar que "no se tienen que relajar los criterios de austeridad", el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en el paquete de reformas a presentará el próximo 5 de febrero también incluirá una en la que se impulse la Austeridad Republicana.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de enero en Palacio Nacional, López Obrador señaló que no se tienen que relajar los criterios de austeridad, pues la Presidencia ha ejercido el mismo presupuesto y lo han pasado de 3 mil 600 millones de pesos a 600 millones.

"En el paquete de reformas que voy a presentar, ahí va de nuevo la Austeridad Republicana, no puede haber pueblo rico con pueblo pobre (...) No relajar los criterios de austeridad republicana, nosotros seguimos manteniendo el mismo presupuesto en Presidencia, un día lo voy a traer en una gráfica, el presupuesto que se ejercía en Presidencia eran 3 mil 600 millones de pesos. El año pasado no llegamos a 600 millones, después de cinco años.

"Y lo mismo vamos a seguir manteniendo austeridad en viáticos, viajes, rentas y otros gastos porque la fórmula para ayudar a la gente sobre todo a los pobres es no permitir la corrupción y no permitir los lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra con estas dos medidas ayuda a que le llegue el presupuesto a la mayoría del pueblo como está sucediendo", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional se le cuestionó si la iniciativa en este rubro sería de carácter constitucional, a lo que contestó: "Todo queremos que sea de carácter constitucional. Van a haber algunas que son leyes, pero en su mayoría queremos que sean reformas constitucionales".