Sedena y Marina fueron mis dos brazos, dice AMLO

A menos de tres semanas de que termine su sexenio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los Secretarios de Defensa y de Marina, a quienes consideró sus "dos brazos" dentro de la Administración.

"Y, así como a ustedes les agradezco, también a sus familias, por todo su apoyo y su confianza, el respaldo que les han dado, así también reitero mi agradecimiento al Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina, que me acompañó durante todo el Gobierno.

"Y al General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa, los dos secretarios responsables, trabajadores, honestos, leales y con dimensión social, me apoyaron, fueron mis dos brazos", expresó el Presidente López Obrador.

En presencia de la plana mayor de ambas dependencias, el Mandatario insistió que se equivocan quienes hablaron de una "militarización" del País por la asignación de nuevas tareas, funciones y obras al Ejército y a la Marina.

"No conocen nuestra historia y no conocen la historia de nuestras Fuerzas Armadas", sostuvo López Obrador, en alusión a quienes consideran que AMLO emprendió una militarización de la función pública.

En tono de informe, López Obrador aprovechó un acto en el Colegio Militar para hacer un recuento de algunas obras y acciones de las Fuerzas Armadas durante su Gobierno, tales como el Tren Maya, el AIFA y los cuarteles de la Guardia Nacional.

Enfatizó que marinos y soldados son "pueblo uniformado", por lo que tanto la tropa como altos mandos, se distinguen por no pertenecer a la oligarquía, a diferencia de lo que, dijo, sucede en otros países.

"No sólo son los soldados y los marinos que pertenecen al pueblo, también los oficiales de mayor grado, y ninguno, nadie, se ha enriquecido o formando parte de la oligarquía de nuestro país", expresó. "Por eso es distinto nuestro Ejército, nuestras Fuerzas Armadas".

El Mandatario reiteró que, en su Administración, las Fuerzas Armadas respetaron la orden de no vulnerar los derechos humanos y aseguró que tampoco hubo masacres ni se reprimió al pueblo por parte del Estado.

"Les agradezco también que se haya cumplido la instrucción, la orden, de respetar los derechos humanos. Me satisface mucho el que podamos decir que en este gobierno no hubo por parte del Estado de mexicano desaparecidos", manifestó.

"Ni se torturó a nadie, no hubo masacres, no se reprimió a nuestro pueblo y todo esto, como lo dijo nuestra Presidenta, porque ustedes vienen del pueblo", agregó el Mandatario.

Desea éxito a futuros mandos

En el inédito evento, en el que la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se dirigió a las Fuerzas Armadas, López Obrador también deseó que le vaya "muy bien" a los próximos secretarios de Defensa y de Marina.

Ante 21 mil elementos castrenses reunidos en el Colegio Militar, López Obrador consideró que Sheinbaum no se equivocó al nombrar a Ricardo Trevilla Trejo y a Raymundo Pedro Morales Ángeles, respectivamente.

"También quiero felicitar al General Ricardo Trevi Trejo, próximo secretario de la Defensa Nacional, y al Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, próximo Secretario de Marina, también a nuestra amiga, compañera Rosa Icela Rodríguez, futura Secretaria de Gobernación", expresó.

"Y le deseo a los nuevos mandos que les vaya muy bien. Hoy en la mañana me preguntaron que si qué opinaba sobre los nombramientos y dije que estaba yo muy contento con el nombramiento del próximo Secretario de Marina y del próximo Secretario de la Defensa, que son dos nombramientos claves.

"No se puede uno equivocar, yo no me equivoqué y la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, próxima Presidenta constitucional y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, tampoco se va a equivocar", auguró.