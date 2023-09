AMLO reconoce a Elon Musk por llamar a legalizar a migrantes en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este viernes al multimillonario Elon Musk, por viajar a la frontera sur de Estados Unidos con México y desde ahí llamar a la legalización de migrantes "honestos, que trabajen y contribuyan" en la Unión Americana.

El jefe del Ejecutivo federal manifestó que es "muy hipócrita" la política antimigrantes pues afirmó que en la Unión Americana no tienen fuerza de trabajo y en cambio se sanciona o se persigue a migrantes.

"Estuvo muy bien porque él está planteando de que se legalice, de que se permita la entrada (a migrantes). Porque es también muy hipócrita esa política antiinmigrante, no tienen fuerza de trabajo y se sanciona o se persigue a los migrantes", dijo en conferencia de prensa.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal reconoció como un avance el programa de ingreso a Estados Unidos de migrantes centroamericanos y del Caribe, del presidente estadounidense, Joe Biden, pero manifestó que no es suficiente.

"El Presidente Biden ha avanzado en entregar estas visas de trabajo a migrantes. Ya van como 400 mil visas entregadas, pero hacen falta más. Y hace falta más en atender el problema en los lugares de origen porque el que sale ya tiene un destino, quiere llegar a Estados Unidos.

"Entonces, lo que hay que procurar es que en sus pueblos tengan oportunidades de trabajo, de bienestar", dijo.

Ayer, en una transmisión en vivo, el multimillonario Elon Musk discutió sobre la crisis migratoria en la frontera. El miércoles anunció que visitaría Eagle Pass, Texas, "a finales de esta semana para ver qué está pasando por mí mismo" después de hablar con un congresista estatal que calificó la crisis humanitaria en la frontera como "un problema grave".

En un live indicó que "como inmigrante en Estados Unidos, soy extremadamente proinmigrante y creo que necesitamos un sistema de inmigración ampliado para que se permita entrar a cualquiera que sea trabajador y honesto".

El director ejecutivo de X también señaló que se debe "facilitar la migración legal y detener el flujo", y mencionó que EU "no debería permitir que personas en el país infrinjan la ley (...) Pero no deberíamos permitir la entrada a personas que infringen la ley. Eso no tiene sentido. La ley existe por una razón", aseguró.