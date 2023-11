AMLO rechaza crear fondo para Acapulco con excedentes petroleros

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la insistencia de la oposición de crear un fondo para la reconstrucción de Acapulco tras el paso del huracán "Otis", que se conformaría con los excedentes petroleros, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó esta propuesta al asegurar que hay presupuesto suficiente para atender a los damnificados.

Afirmó que busca "restregarles suavemente en la cara" a los corruptos que cuando el presupuesto se maneja con honradez, rinde para enfrentar estas situaciones como la devastación que dejó el huracán "Otis".

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal aseguró que su gobierno cuenta con presupuesto suficiente para atender a los damnificados por el huracán "Otis".

"No, tenemos bastante presupuesto, no es para presumir, es sencillamente pues restregarles suavemente en la cara a los corruptos de que cuando el presupuesto se maneja con honradez alcanza, rinde; cuando hay corrupción como antes, que es lo que quisieran a veces que regresara la misma corrupción, pues entonces sí no alcanza el presupuesto y hay que pedir préstamos, hay que endeudar, hay que decretar gasolinazos, hay que aumentar los impuestos, todo eso pues que ya conocen.

"Nada más que afortunadamente tenemos presupuesto suficiente", declaró.

Ayer, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, insistió en su propuesta de crear un fondo para la reconstrucción de Acapulco, que se conformaría con los excedentes petroleros, a través de un artículo transitorio en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024.

Señaló que con su propuesta se podrían obtener alrededor de 80 mil millones de pesos para destinarlos a ayudar a los damnificados por el huracán Otis, y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Explicó que en la Ley de Ingresos 2024 se fijó un precio estimado de 56.7 dólares por cada barril de petróleo de exportación; sin embargo, el precio actual de este energético está en 76.10 por barril, por lo que en este artículo transitorio se establecería que, de esa diferencia, los primeros 6 dólares se destinen a dicho fondo.