No son corruptos mis hijos, dice otra vez AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a defender a su hijo Gonzalo "Bobby" López Beltrán, tras los reportajes que ha presentado el periodista Carlos Loret de Mola sobre el presunto tráfico de influencias relacionado con los amigos de sus hijos.

En su conferencia mañanera de este lunes 29 de enero en Palacio Nacional, López Obrador volvió a lanzarse contra el columnista de EL UNIVERSAL por la revelación de los contratos de los amigos de sus hijos.

"Pues mi hijo no tiene que ver absolutamente nada, nada. Pero además no hay ninguna prueba (...) Hasta risa me daba porque yo tengo tres hijos mayores de mi primera esposa, y Jesús, y de los tres grandes, el que más se cuidaba de todos era Gonzalo, que en la escuela le decían Bobby y donde estudió también fue maestro y le siguieron llamando así, Bobby.

"Pero es muy difícil que esté en una foto conmigo porque no quería que se le vinculara conmigo. Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas y nunca se dieron cuenta de que era mi hijo. Y ahora vámonos, el que tanto se cuidaba", expresó el Presidente.

Comentó que "Bobby" trabajó en Estados Unidos con el equipo de beisbol de Los Gigantes de San Francisco como promotor deportivo: "Y luego vino aquí y está trabajando para las grandes ligas, pero eso es otra cosa. No le gusta incluso la actividad política. Me ayudaron a mí en la campaña".

"Y Loret saca sus reportajes. De José Ramón el mayor, casa en Houston, todo un escándalo, una casa rentada. Pues no son corruptos mis hijos, pero además ni una sola prueba, ni una sola prueba", añadió al arremeter de nuevo contra Loret.

En el Salón Tesorería, López Obrador también defendió otra vez a Daniel Asaf, considerado como su "brazo derecho".

"Pues el que coordina el grupo de la ayudantía es Daniel Asaf. La conjetura de Loret de Mola es que el jefe del clan es Asaf", dijo al retar a demostrar "dónde está la corrupción".

Como ya lo ha hecho en diversas ocasiones, el Presidente volvió a retar a Carlos Loret a intercambiar bienes.