AMLO advierte a opositores que no se quedará callado

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a sus opositores que no se quedará callado y seguirá con sus críticas hacía ellos, pues aseguró que es su obligación como Presidente denunciar si está viendo que están acechando con regresar a robar "una pandilla de rufianes hambrientos de dinero".

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal manifestó que se busca que haya democracia y justicia para México.

"Aunque les moleste a nuestros adversarios, ojalá y vayan comprendiendo que yo no me voy a quedar callado si ellos siguen impulsando el regreso de un sistema de corrupción y de injusticia y de privilegios. No, no, queremos justicia para México, queremos democracia y es mi obligación como presidente.

"¿Cómo, si estoy viendo que una pandilla de rufianes, hambrientos de dinero, que no les importa el bienestar de pueblo, si soy autoridad, si soy el presidente cómo no los voy a denunciar? Cuando menos les voy a informar al pueblo que están acechando y que quieren regresar a robar. Estoy obligado a hacerlo", dijo.