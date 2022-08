No se puede hablar de actos violentos concertados.- AMLO

Cd. de México .- Luego de señalar que los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana son un acto propagandístico de los grupos delictivos, ahora el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se puede hablar de actos violentos concertados.

- ¿Hasta qué punto analizan detener a líderes de grupos criminales sin que se den agresiones a la población, se le preguntó.

"Ya se han detenido a muchos de los que participaron en estos actos. Ayer se llevó a cabo la detención de quienes participaron en Tijuana, fueron detenidos en Sinaloa, entre Mochis y Culiacán, dos o 3 dirigentes y al parecer de los jefes. Y se va a continuar con las detenciones. Desde luego que hubo propaganda de parte de estos grupos, la quema de los vehículos, de los Oxxos y hubo propaganda también de la derecha, del conservadurismo.

"Ayer decía que no se puede hablar que fue una acción concertada, pero los extremos se tocan, no hay elementos para decir que fue algo concertado, pero de que hicieron propaganda, tanto los grupos de la delincuencia, como el bloque conservador, de eso no tengo duda. Nada más es cosa de ver los medios, para darnos cuenta, y las redes. Aparezco en un meme, comiendo tamales de chipilín y detrás de mi un incendio, fuego. Muchos mensajes de ese tipo y en el extranjero, pero lo importante.

Ayer, el Mandatario federal consideró que, a pesar de los homicidios, narcobloqueos e incendios en Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, el país mantiene la gobernabilidad.

El pasado domingo, REFORMA publicó que el Gabinete de Seguridad sumó 260 personas asesinadas entre el 9 y el 12 de agosto, días en los que se reportaron narcobloqueos y ataques a comercios y automovilistas en cuatro entidades.

Según la gráfica, presentada este lunes en Palacio Nacional, Guanajuato encabezó la lista de los estados más violentos con 32 carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso, seguido de Chihuahua con 23; Estado de México con 22; Michoacán con 20 y Jalisco y Baja California, ambos con 16.