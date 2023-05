"No hay ningún cártel de la droga protegido": AMLO

"Nosotros actuamos de conformidad con lo que establece el marco legal, y no especulamos. Y también, a diferencia de lo que sucedía antes, no hay ningún grupo protegido, porque antes, como ha quedado de manifiesto, se protegía a un grupo, a un cartel, y se perseguía a otros. Incluso, hasta los del cártel protegido, actuaban como policías para combatir a los adversarios, eso no, aquí está bien pintada la raya, lo hemos dicho desde siempre, hay una frontera, autoridad y delincuencia y es parejo".