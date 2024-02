"No hay nada que temer a 2 días que arranquen campañas": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- A dos días que arranque las campañas electorales no hay nada que temer porque tanto en lo económico, lo político y lo internacional, porque no hay riesgo de crisis y no hay una fuerza que busque desestabilizar al país, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hay libertades, seguirán habiendo libertades, no hay problema de nada, puede que se caliente un poco más, porque ya vendrá la primavera, en estos tres meses de campaña no va a pasar nada, en lo económico no hay ningún riesgo de crisis, ninguno".

"Una cosa que me preocupaba era que se descontrolara la inflación, porque le pega más a los pobres, pero se ha controlado".

En conferencia de prensa, el mandatario expresó que en el terreno político no pasa nada porque no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país.

"Además porque hay la suficiente unidad en el pueblo, no existe la polarización, porque la polarización es, entiendo, cuando la mitad está en favor y la mitad está en contra, pero afortunadamente no está así".

El Presidente afirmó que la mayoría de los mexicanos quieren que siga el progreso con justicia, que continúe la paz.

"No video nada de desestabilización en lo político. Insultos si, va a seguir la tormenta de insultos y Loret va a seguir, tienen que continuar con sus funciones si no hay montaje, como le hace, nada más que ya les ganaron los de NYT, ya lo dejaron atrás".

Señaló que el ámbito internacional tampoco habrá problemas, nada más el "cuartel que pone el gobernador de Texas, Greg Abbott, frente a Piedras Negras, Coahuila, "es lo único".