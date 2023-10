Tuvimos suerte, no fueron tantos muertos.- AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

"El número de personas que perdieron la vida no debe ser tan significativo, no deja de ser algo cuantitativo, una persona que pierda la vida es algo lamentable. Yo sí creo que tuvimos suerte, la naturaleza, el creador nos protegió, aún con la furia del huracán, al parecer todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas, los que ya se confirmó que fallecieron", expresó en conferencia mañanera.

"Pero todo indica de que aún siendo lamentable la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos, ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante, un huracán de categoría 5 que no entra en despoblado, entró por la bahía, donde vive un millón de personas, entonces sí, muchos daños materiales, pero afortunadamente no estamos registrando muchas pérdidas de vidas humanas".

El impacto de "Otis" en Guerrero suma hasta el momento 27 muertos y 4 desaparecidos, además de severos daños, sobre todo en Acapulco, donde calles, casas y hoteles lucen devastados.

El Mandatario resaltó que se avisó a tiempo sobre el impacto del fenómeno, aunque admitió que tomó por sorpresa su intensificación.

"Sí se avisó con tiempo, hay dos elementos a tomar en cuenta: está demostrado científicamente, pregunten a los centros de control de huracanes si no fue un fenómeno extraordinario, que les digan qué antecedentes hay de cómo se precipita tan rápido. Yo estaba pendiente y había reuniones en Acapulco y ya estaba en Plan DNIII, pero se hablaba de categoría 3, que podía llegar a 4 y de repente que iba a impactar en categoría 5. Yo puse por eso un tuit como a las 9:00", apuntó.

"Y también es muy importante que tanto la gente como algunos establecimientos comerciales, turísticos, ya tienen una mayor cultura de la protección civil que debemos de fomentarla porque no había gente en la calle, esto ayudó mucho, porque la gente se guardó".

"Todo el tiempo se estuvo informando, pero no se imaginaban que iba a ser mucho más fuerte de lo que se pensaba".