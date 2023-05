Niega AMLO relleno de cuevas por Tren Maya

De gira por Quintana Roo, para supervisar los tramos 6 y 7 del proyecto, el mandatario calificó de "seudosambientalistas" a los integrantes del colectivo Selvame del Tren y a los biólogos y espeleólogos que denunciaron el relleno de cavernas con terraplén durante los trabajos que avanzan aceleradamente dañando la selva maya y sus ecosistemas.

"No creo, no creo, esos de las organizaciones no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, son seudosambientalistas, son falsos, están financiados desde el extranjero y por los potentados que se han sentido siempre dueños de Quintana Roo y de México, nada más que eso ya se acabó", reviró el mandatario desde Chetumal.

Son "seudoambientalistas", dice AMLO por Tren Maya

Desde el tramo 5 de la obra, el consultor en calidad del agua, espeleólogo y ambientalista, Guillermo DChristy, le respondió al mandatario que no es "seudoambientalista" y no me paga ningún gobierno, pongo de mis quincenas para estar aquí, muchos quisieran en su gobierno hacer lo que estoy haciendo".

En un video, DChristy advirtió que la cueva "Guardianes", ubicada en el tramo 5 norte, que va de Cancún a Playa del Carmen, puede ser la siguiente en ser destruida con terraplén del Tren Maya, pues está a 15 metros del trazo.

"Necesitamos preservar estas cavernas señor presidente, necesitamos que se haga todo lo posible para evitar que colapsen porque son fuente de agua para muchas especies de animales y aparte son tesoros arqueológicos que debemos de preservar", señaló.