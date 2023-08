Niegan que el narco use el envío de remesas

Ciudad de México

Una nueva investigación periodística ha causado la molestia del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. La agencia de noticias Reuters publicó la semana pasada un reportaje que documenta cómo los cárteles de la droga utilizan el sistema de envío de remesas de Estados Unidos a México para lavar sus ganancias obtenidas por la venta de drogas ilícitas al otro lado de la frontera. La investigación toca una de las fibras más sensibles para López Obrador, que tiene en muy alta estima a los migrantes mexicanos que trabajan en EU —les llama "héroes anónimos"— y siempre les ha mostrado su gratitud por contribuir a la economía mexicana con el envío de remesas para sus familias en México. El mandatario ha negado la información del reportaje y ha cuestionado las fuentes utilizadas por la agencia británica. "No son capaces de aceptar que el pueblo de México es un pueblo trabajador, fraterno, que se van a buscar la vida arriesgándolo todo, salen adelante, y no se olvidan de sus familiares, no se olvidan de México", ha afirmado López Obrador en su conferencia de prensa de este lunes.

El reportaje expone que los cárteles han creado una red de civiles que cumplen la función de cobrar en México los envíos de dinero y luego depositarlos a diferentes cuentas bancarias. A cambio, estas personas reciben una pequeña comisión. Sus ganancias aumentan si logran unir a más gente a la red de cobradores, según testimonios recogidos por la agencia en el Estado de Sinaloa, cuna de cártel de Joaquín El Chapo Guzmán. Reuters señala que este esquema busca repatriar ganancias ilícitas a través de la vasta red de empresas legítimas que ayudan a los trabajadores migrantes a enviar dinero a sus familias. "Ya que las remesas legítimas han crecido, se ha vuelto más fácil que nunca para los cárteles disfrazar sus ganancias mal habidas en pequeñas transferencias enviadas a personas en México que no tienen vínculos obvios con el crimen organizado", dice la publicación citando fuentes de seguridad de México y EU.

La investigación refiere un estudio de marzo de la organización Signos Vitales que asegura que el 7,5% de las remesas enviadas desde EU el año pasado, equivalentes a 4,4 mil millones de dólares, podría provenir de actividades ilícitas. Reuters sostiene que el dinero lavado a través de este esquema corresponde a ganancias por la venta de fentanilo, cocaína, heroína, metanfetaminas y mariguana. Aunque se menciona principalmente a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), el reportaje afirma que esta práctica de lavado de dinero es utilizada por más organizaciones criminales mexicanas.

El primer semestre de este año, México rompió un récord como país receptor de dinero desde el extranjero. En ese periodo recibió 30.238 millones de dólares, lo que supone un alza del 9,9% respecto al mismo periodo de 2022. Las entidades que captaron el mayor número de remesas en junio fueron Jalisco, Guanajuato, Michoacán, el Estado de México y Ciudad de México, sitios que desde hace años se reconocen como expulsores de mano de obra a EU. Ni siquiera durante la crisis por la pandemia se redujeron los envíos de remesas a México, algo que ya había llamado la atención de los especialistas, tomando en cuenta el cierre de las industrias generalizado en todos los países.

López Obrador descalificó a la agencia noticiosa. "Reuters hizo un reportaje donde se asegura, con una o dos entrevistas que hicieron en Sinaloa, que la mayor parte de las remesas tienen que ver con la venta de droga, ¡fíjense! ¡Reuters! Son unos falsarios, mentirosos [...]. O se dejan engañar o llegan a acuerdos económicos, porque lo que no suena lógico, suena metálico", ha dicho el presidente este lunes.

El mandatario ha señalado que la organización Signos Vitales citada por Reuters está vinculada a Claudio X. González, un empresario opositor a su Gobierno, y a María Amparo Casar, directora de la unidad de periodismo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. "Ya analizamos el reportaje, me estaban diciendo nuestros expertos, porque también los tenemos, que la fuente que utilizaron es del grupo de Claudio X. González y de María Amparo Casar, esa es la fuente del reportaje, de ahí obtuvieron los datos, para golpear", ha señalado López Obrador. "Esta es la fuente de Reuters para sostener que lo que envían nuestros paisanos es dinero del narcotráfico", ha añadido.