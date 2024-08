México no será pelele de ningún gobierno extranjero: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este jueves que México no será pelele o títere de ningún Gobierno extranjero y que, como amigo, será paciente con Estados Unidos para esperar el informe sobre la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López.

Al cumplirse una semana de la aprehensión de los integrantes del Cártel de Sinaloa, el Mandatario reconoció que el Gobierno del vecino país no le ha hecho llegar los datos que fueron solicitados sobre el operativo.

Aunque pidió esperar y no especular, dejó en claro que, si se niegan a entregar los datos, es porque podrían estar ocultando algo.

-¿A una semana, todavía no tienen certeza de cómo fue la detención?, se le preguntó.

"Todavía no se tiene la certeza, no se tienen todos los elementos", respondió AMLO.

-¿No tiene un informe de las agencias mexicanas?

"Si, ya se ha ido avanzando, pero cuando tengamos el informe del Gobierno de Estados Unidos y tengamos más elementos, vamos a informar".

-¿Por qué tarda tanto Estados Unidos?, se le insistió.

"Pues lo están pensando. Es como la justicia, tarda, pero llega".

-Pero ¿es de amigos que no informen pronto?

PACIENCIA

"Si, si, si, a los amigos se les tiene paciencia y no hay que desesperarnos. Nosotros no somos alcahuetes de nadie, nosotros representamos al pueblo, no somos peleles, no somos títeres de nadie, de ningún Gobierno extranjero.

"Vamos a esperar. También, si no nos quieren mandar la información, vamos a decir: no tenemos información porque no quieren, no sé qué están ocultando", respondió.

Por otro lado, López Obrador confirmó las declaraciones del Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en el sentido de que la aeronave que trasladó a los capos no despegó de un Aeropuerto en Sonora. También descartó la versión de que pudo haber salido desde un aeropuerto ubicado en el estado de Chihuahua.

-¿Ya saben de dónde salió el vuelo?

"Lo del vuelo ya está, parece, que descartado, no salió de Sonora".

-Hay una versión de que salió de Chihuahua.

"No y hay otras versiones, pero por eso queremos esperar", dijo.

-¿Falló el Centro Nacional de Inteligencia?, se le cuestionó.

"No, porque no participó el Gobierno mexicano, ni el Ejército, ni la Marina ni la Guardia Nacional. Hay que esperarnos, que no haya conjeturas, para no equivocarnos. Son asuntos delicados para el País y ya no puedo profundizar más, son cosas serias".

El Jefe del Ejecutivo consideró que lo más importante es que no se han registrado enfrentamientos en la región de influencia del Cártel de Sinaloa e incluso se refirió a la versión de un supuesto abogado de la familia Guzmán Loera, en la que se sostiene que la entrega de ambos fue negociada.

"Lo importante, entre otras cosas es que toda esa región está en calma, porque es un hecho fuerte y nosotros lo que deseamos es que haya paz, que no haya pérdida de vidas humanas. No hay hechos de violencia excepcionales, no hay confrontación, no hay enfrentamientos", señaló.