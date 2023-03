AMLO llama a "fortalecer valores" tras muerte de estudiante

"Lo más importante es fortalecer los valores culturales, morales y espirituales, México tiene una gran reserva de valores, y es muy importante que no se desintegren las familias y es muy importante que no abandonemos nuestra costumbres y tradiciones, no una mal entendida modernidad: que ya nuestros padres son mayores y tienen ideas conservadoras o son anacrónicos, que hora la buena onda es el destrampe, los excesos y los antros".

"Solo siendo buenos podemos ser felices": AMLO

En conferencia de prensa, en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería, el Mandatario dijo que este es un tema que tienen que revisarse porque han entrado nuevas políticas públicas, nuevos estilos de vida que no necesariamente son los más convenientes para una mejor convivencia.

Criticó que con el neoliberalismo creció mucho la desintegración familiar. "Hay que fortalecer los valores, eso es lo que nos ha salvado siempre, nuestras culturas, la familia, la integración de las familias, el amor al prójimo, el insistir: solo siendo buenos podemos ser felices, la felicidad no es el dinero, la ropa de marca, el lujo barato, la felicidad es estar bien con uno mismo".