Justifica AMLO voto a favor de Trump en Twitter

El conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal recordó que el nuevo propietario de la red social, Elon Musk, abrió un sondeo en su cuenta preguntando si debe reinstaurar el perfil del republicano, por lo que la cuenta del ex Presidente de estadounidense quedó reactivada.

"Después de las elecciones en Estados Unidos tanto Twitter, como Facebook, cancelaron las cuentas, en su momento yo estuve en contra de eso, hay constancia y dije que no aceptaba yo ese comportamiento de las empresas de comunicación porque ni modo que se iban a elevar a rango supremo y ellos iban a decidir quien tenía el derecho de comunicación y quien no o qué información si debía de transmitirse y qué información no, como los grandes jueces, el supremo tribunal de la censura, de la inquisición en materia informativa", dijo.

El tabasqueño aseveró que Trump, a quien ha calificado de amigo, tiene derecho a expresarse y es por ello que votó a favor de que pudiera volver a utilizar Twitter.

"(...) Bueno, con estos antecedentes explico que voté a favor de que le permitieran utilizar su cuenta al Presidente Trump, porque podemos estar en desacuerdo con sus posturas, pero tiene el derecho de manifestarse, de expresarse y esto también lo digo porque, de manera extraña, no voy a decir incongruente, pero se los dejo de tarea, algunos periodistas de México me cuestionaron".

"Está bien que cuestione un político, pero un periodista que tiene que defender la libertad de prensa, la libertad de expresión, porque la censura, que no conoce la historia de las leyes de censura en México, que no las han padecido. Entonces, que el Presidente Trump, que el Presidente de China, que el Presidente de Rusia, que el Presidente Biden, que el Presidente Maduro, que el Presidente bolsonaro, que cualquier presidente y cualquier persona pueda manifestarse con libertad".

Twitter suspendió el perfil de Trump en enero de 2021 por "incitar violencia" luego del asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Pero a lo largo de este año, desde que anunció su intención de comprar la red social, el empresario sudafricano había señalado la posibilidad de reinstaurar la cuenta del ex Mandatario. Entre otras cosas, Musk dijo que la decisión de Twitter de censurar a Trump fue "moralmente mala" y "una tontería en extremo".