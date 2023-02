Justifica AMLO renta de vehículos nuevos

En conferencia, el Mandatario federal reiteró que no se han comprado más vehículos de transporte para su Gobierno y que incluso el auto que usa para trasladarse no tiene blindaje.

"En definitiva no se han comprado nuevos para funcionarios desde que llegamos, yo uso los que dejaron. Y la mayoría de los vehículos que recibimos se vendieron se subastaron porque en Presidencia casi todos estaban blindados y yo no traigo carro blindado y no hemos comprado", dijo.