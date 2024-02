Invita AMLO a Tim Golden a la mañanera

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la mañanera al periodista Tim Golden –quien publicó un artículo en el que asegura que el equipo del tabasqueño recibió en 2006 recursos del Cartel de Sinaloa, para que explique "quién pompó", quien lo contrató y cómo lo llamaron para hacer ese texto.

"Yo no sabía, me llegó un reporte que este periodista corría con (Carlos) Salinas, era muy amigo de Otto Granados, de (José) Carreño (Carlón), seguramente de (Jorge) Castañeda, por eso nos ayudaría mucho el como periodista nos hiciera un relato: cuándo supo del caso, con quien habló, quien lo invitó a México a tratar el caso, cuándo llegó, cuánto tiempo estuvo y como diría el finado Chico Che, quién pompó".

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que el periodista estadounidense ayudaría mucho a explicar lo que llamó una venganza de la DEA en su contra para afectarlo por las próximas elecciones.

Aseguró que su hipótesis es que ese texto fue armado a partir de que se dio a conocer que la FGR solicitó una orden de aprehensión lo contra el supuesto segundo tirador en el caso del asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio (PRI).

López Obrador dijo que hasta hace tres meses no sabía que Genero García Luna –exsecretario de Seguridad preso en Estados Unidos- había ingresado al CISEN, el extinto aparato de espionaje del Estado mexicano, en 1989 y que en 1994 como jefe de operaciones fue a liberar a quien supuestamente fue el segundo tirador quien también era agente de esa corporación.

"Ahora recapitulando las cosas me acuerdo que un señor que no puedo mencionar –el periodista Raymundo Riva Palacio- porque hasta los jueces me prohíben hablar de las personas, sé cuántos innombrables llevo en la lista, me llamó la atención porque este señor se adelantó a decir que venía ese caso de Aburto (asesino confeso del aspirante presidencial del PRI)".

Expresó su extrañeza porque casi el mismo día que un juez negó la orden de aprehensión para detener al segundo tirador, Luis Donaldo Colosio Riojas le pidió que indultara a Mario Aburto y se termine todo.

"Pero luego de eso viene la respuesta de la Fiscalía, aquí se da a conocer y yo creo que entonces mandan a buscar al periodista o gente de la DEA actual o retirada que participó en ese tiempo con García Luna, que si me investigaban", reclamó.