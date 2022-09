AMLO informó que con reformas a la GN se contará con 500 mil elementos para la seguridad del país

"¿Por qué no contar en vez... de 115 mil elementos que tenemos de la Guardia, contar con casi 400 mil más del Ejército y de la Marina, estamos hablando de 500 mil elementos para tener en todo el territorio nacional presencia de elementos para garantizar la seguridad pública?", cuestionó.

El mandatario federal agregó que buscan "profesionalizar, institucionalizar, moralizar la Guardia Nacional, que va a ser la institución más importante para garantizar la seguridad pública".

"Necesitamos más tiempo para consolidar la Guardia Nacional y necesitamos que dependa de la Secretaría de la Defensa para que no vuelva a suceder que gentes como García Luna, Palomino, que no hicieron ninguna carrera en lo militar, sino en sus vidas desearon ser jefes de policías y por recomendaciones políticas llegaron a ocupar cargos importantísimos y sin principios ni ideales se echaron a perder, no aguantaron las tentaciones del poder y actuaron con prepotencia y se elevaron tanto que llegaron a tener muchísima influencia", advirtió.