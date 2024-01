Ha habido inconformidades en incremento salarial de maestros: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no ha sido fácil y ha habido inconformidades en el incremento salarial de los maestros para que ninguno gane menos de 16 mil pesos mensuales, sobre todo en los docentes de asignatura y los estatales.

Para estos últimos, dijo López Obrador, analiza solicitar ayuda a los gobernadores porque no quiere dejar esa carga al próximo gobierno y que no se comprometan recursos.

"El incremento al salario de los maestros ya lo estamos cumpliendo, hemos destinado como 30 mil millones de pesos adicionales para que el salario de maestros federales, de trabajadores de la educación, no sea menor al salario promedio de los que están inscritos en el IMSS, que ahora el salario promedio es de un poco más de 16 mil pesos", declaró en su conferencia mañanera de este jueves 18 de enero en Palacio Nacional.

Explicó qué hay trabajadores de la educación, no maestros, que ganaban menos y subieron, y los maestros que no ganaban 16 sino que ganaban 17 o 18 "pues no tuvieron este aumento extraordinario".

"Esto generó una inconformidad. ¿Cómo es que yo, maestro, gano casi lo mismo que gana un administrativo? Un administrativo, trabajador administrativo de la educación, esa es una. Y luego están los maestros que cobran por hora, por asignatura. Entonces, ¿cómo se le garantiza el mínimo? Ese es otro asunto", señaló.

Agregó que otra cuestión que se tiene que resolver son los maestros estatales que les pagan los gobiernos estatales.

"Estoy viendo eso y quiero hablar con los gobernadores y pedirles que todos ayudemos", dijo.