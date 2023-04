Han ganado como nunca, dice AMLO a mineras ante ley

"No afecta, ayer lo mencioné, es cuidar el agua y evitar el derroche de entrega de concesiones a empresas, mineras, también fantasmas, muchas, y el acaparamiento de grandes extensiones", indicó AMLO.

"Les ayuda una política como la que estamos aplicando, de manera muy sencilla han seguido haciendo negocios y han obtenido utilidades y en algunos casos, como nunca".

López Obrador pidió al Congreso recibir a miembros de la Iniciativa Privada para explicarles los argumentos de la iniciativa.

"Y si hace falta explicación en el Congreso, a mineros, a la Cámara (empresarial), a estas organizaciones empresariales, pues que los reciban que se explica y que se argumente, que se escucha en todas las voces", urgió.

En su mañanera, AMLO agregó que no se trata de expropiación, pues se conservan concesiones.

"Entonces, no pasa nada, no hay ninguna reforma expropiatoria, se conservan las concesiones", afirmó.

"Por eso no hay problema con lo de la minería, y sí tenemos que cuidar el agua porque se tiene que garantizar el derecho que tiene el pueblo al agua, es un derecho humano y además agua saludable, no se puede estar tomando agua con arsénico y no se puede estar padeciendo de cáncer en los niños por el agua de metales pesados".

A finales del marzo, el Gobierno federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que reduce la vigencia de las concesiones mineras y condiciona el otorgamiento de éstas a la disponibilidad de agua.

La propuesta modifica la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos, en Materia de Concesiones y para Minería y Agua para reducir de 50 a 15 años el término de las concesiones mineras, las cuales podrán ser prorrogables por una sola ocasión por un lapso similar.

De acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo federal, el otorgamiento de las concesiones estará sujeto al cumplimiento de obligaciones y condiciones, entre las que se encuentran la disponibilidad hídrica y, en su caso, la concesión de agua minera que se obtenga previamente.