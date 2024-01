Funciones del Inai las puede asumir la Función Pública o FGR: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO

Indicó en conferencia de prensa matutina que en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), las funciones las asumirá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT).

"La Secretaría de Comunicaciones se va a hacer cargo de la administración, de lo relacionado con la vigilancia, la regularización, evitar que haya monopolios. El Poder Ejecutivo que tiene un presidente electo por el pueblo, no un órgano autónomo que no lo eligió el pueblo y tiene el mismo o más poder en este caso en particular que el Presidente. Porque fue lo que hicieron, crearon un gobierno aparte para contrarrestar al gobierno legal, legítimamente constituido y proteger los intereses de los dueños de México o los que se sentían dueños de México, de la oligarquía".

"¿Cuál otro organismo? Transparencia", dijo el Mandatario federal.





"Ahí Presidente que mecanismo de transparencia se le dejaría a la ciudadana para que pueden tener acceso. ¿No se estaría pensando en todo caso mejor en evaluar el presupuesto que se le da al Inai para que no sea esta gran cantidad que usted ha mencionado de mil millones de pesos?", se le preguntó.

"Lo puede hacer la Secretaría de la Función Pública. ¿Lo puede hacer en el Poder Legislativo? La Auditoría Superior de la Federación, lo puede hacer la Fiscalía general de la República", dijo.